Рим, , 17:45 — REGNUM Решение правительства Италии об условиях так называемой «второй фазы» общенационального карантина должно быть отменено, с таким предложением выступили в среду, 29 апреля, представители трех правых оппозиционных партий — «Лиги» Маттео Сальвини, «Братьев Италии» Джорджи Мелони и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони.

Вместо того, чтобы разрешать вернуться к работе представителям лишь некоторых отраслей экономики, власти должны разрешить работу всем, обязав при этом выполнять все санитарные нормы, в том числе соблюдать социальную дистанцию, полагают оппозиционеры.

Предприятия, которым по-прежнему не разрешают работать (значительная часть малого бизнеса, в том числе все бары и рестораны, которым с 4 мая разрешат лишь продавать продукцию навынос), могут разориться и больше не открыться, отметили представители правых партий.

По данным на 28 апреля, в Италии умерли 27 359 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 382. Днем ранее показатель увеличился на 333. Выздоровели 68 941 человек, за день этот показатель увеличился на 2317 (днем ранее — на 1696). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2091 (днем ранее — на 1739). В настоящее время заражены 105 205 человек— на 608 меньше, чем днем ранее, этот показатель в течение всей последней недели снижается. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 201 555.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 2-3% ВВП, полагают эксперты.

Правительственные проекты финансовой поддержки экономики предполагают выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. Предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане начали получать из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро.

C 4 мая 2020 года ограничения будут смягчены, к работе смогут вернуться около трех миллионов человек. Заведения общественного питания смогут продавать еду навынос, разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности, но большая часть ранее введенных ограничений останется в силе. Предприятия розничной торговли возобновят работу 18 мая, бары и рестораны — 1 июня, школы — 1 сентября.