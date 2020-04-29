Рига, , 17:40 — REGNUM На следующей неделе правительство Латвии оценит возможность возобновления работы детских садов. Об этом, как пишет портал Diena. lv, заявила 29 апреля министр здравоохранения страны Илзе Винкеле в ходе пресс-конференции.

«Открытие детских садов один из сильных шагов по оживлению экономики», — сказала министр.

Винкеле отметила, что Латвия, открывая работу детских дошкольных учреждений, будет опираться на опыт Дании, где недавно это произошло.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах и спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.