Нижний Новгород, , 17:27 — REGNUM Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода единогласно приняли решение вернуть в границы парка «Швейцария» ранее исключенные из проекта участки, — сообщает пресс-служба городской Думы.

В состав парка «Швейцария» вернули исключенные земли общего пользования после многочисленных обращений экологов и представителей общественности. Вопрос касался 35,5 тыс. кв метров. После принятия новых правил землепользования и застройки этот участок исключили из перечня озелененных территорий общего пользования.

«Ранее было принято спорное решение. Сейчас сомнительные участки убраны, внесены изменения в проект. Возвращаемся по всем позициям», — отметил замгубернатора Нижегородской областиДмитрий Краснов.

В середине февраля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с городскими активистами, на которой пообещал отправить техзадание по благоустройству парка на доработку. В частности, проектировщиков требовали отказаться от размещения на территории «Швейцарии» коворкингов и выставочного центра.

Межбюджетный трансферт на реновацию парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде на 2020−2021 годы составляет 4,054 млрд руб.Читайте также: Крупнейший парк в Поволжье: «Информация от властей скудна и противоречива»