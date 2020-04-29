Москва, 29 апреля 2020, 17:18 — REGNUM В настоящее время можно говорить о том, что в 2020 году ВВП РФ упадёт примерно на 10%, считает экономист, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом он заявил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM.
Как полагает Крупнов, в логике существующей модели никаких перспектив у экономики РФ нет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономического аналитика Института глобализации и социальных движений Даниила Григорьева, из-за целого ряда факторов, падение ВВП РФ на 10% не выглядит фантастически.