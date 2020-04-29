Москва, , 17:18 — REGNUM В настоящее время можно говорить о том, что в 2020 году ВВП РФ упадёт примерно на 10%, считает экономист, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом он заявил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Я думаю, что можно говорить о примерно 10% падения ВВП РФ, — сказал он. — Это определяется целым букетом факторов, которых практически не удастся избежать. Среди них начавшаяся с 2012 года стагнация с колоссальным снижением инвестиционных объёмов в экономику, это цены на нефть и газ и вытеснение России с мировых нефтегазовых рынков в условиях сырьевой зависимости страны. И третий момент — это соответственно падение внутреннего спроса и разрушение той сервисной экономики, которая у нас существует в стране последние 30 лет. Поэтому в этом плане единственный способ не упасть на 10% — это резко поменять всю экономическую модель».

Как полагает Крупнов, в логике существующей модели никаких перспектив у экономики РФ нет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономического аналитика Института глобализации и социальных движений Даниила Григорьева, из-за целого ряда факторов, падение ВВП РФ на 10% не выглядит фантастически.