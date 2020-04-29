Москва, , 17:07 — REGNUM По ряду причин в 2020 году ВВП России может упасть на 10%, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал прогноз международного рейтингового агентства Moody’s, согласно которому спад ВВП РФ в 2020 году может составить 5,5%.

«Есть факторы, которые могут усилить этот спад, — считает Григорьев. — Во-первых, это нарастающие масштабы эпидемии (уже сейчас 6000 ежедневных заболевших является одним из самых высоких показателей в мире). Во-вторых, отсутствие масштабной программы экономической помощи — озвученные меры поддержки колеблются в районе 2% ВВП, частично перераспределённых из других направлений, а все идеи дополнительных плат встречают жёсткую критику со стороны представителей власти. В-третьих, потенциальное сокращение госрасходов — всё чаще звучат соображения о пересмотре бюджетных планов, коррекции бюджетного правила и паузы в государственных инвестициях. И наконец, в-четвертых, предложения о дерегуляции рынка труда и приостановке Трудового Кодекса РФ, озвученные на днях министерством труда».

Как полагает экономист, если эти негативные факторы начнут действовать совместно, то и спад порядка 10% не будет являться чем-то фантастическим.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова, ВВП РФ в 2020 году может упасть на 8−10%.