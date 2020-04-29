Рига, , 17:05 — REGNUM Оборот розничной торговли в Латвии в марте упал на 1,8% по сравнению аналогичным периодом 2019 г. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

По даннм ЦСУ, объёмы в секторе непродовольственных товаров в стране упали на 8,3%, продажи топлива снизились на 3,3%. Отмечается, что больше всего упал торговый оборот таких промтоваров, как одежда, обувь, изделия из кожи — 45,6%.

По сравнению с февралём оборот розничной торговли, с учётом выровненных сезонных цен, сократился на 5,9%.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах и спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.