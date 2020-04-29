Москва, , 16:57 — REGNUM Потребительские цены возросли в период с 21 по 27 апреля в среднем на 0,1% в России. Об этом 29 апреля свидетельствуют данные Федеральнаой службы государственной статистики (Росстата).

С начала апреля наблюдается возрастание инфляции на 0,2%, а с начала текущего года на 2,1%.

Подорожание в группе непродовольственных товаров коснулось стирального порошка, хозяйственного мыла, зубной пасты и щеток, а также пелёнок. Цена на эти товары возросла на 0,3%. Цены на туалетное мыло возросли на 0,2%, а на туалетную бумагу и на сигареты с фильтром — на 0,1%.

Цена на автомобильное топливо не изменилась, а дизельное топливо стало дешевле на 0,1%. При этом легковые автомобили иностранного производства подорожали на 0,2%.

В группе медикаментов самое большое возрастание цены произошло на метамизол натрия (анальгин), он подорожал на 1,6%. При этом валокордин стал дешевле на 0,1%.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уровне недельной инфляции в период с 14 по 20 апреля.

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