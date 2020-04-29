Москва, , 16:50 — REGNUM РФ оказалась более устойчива к тем экономическим последствиям, которые повлекло за собой распространение коронавируса, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз международного рейтингового агентства Moody’s, эксперты которого предсказали, что падение ВВП РФ в 2020 году может составить 5,5%.

«Во-первых, надо отметить, что показатель ВВП не может до конца отражать всю экономическую активность в стране. Во-вторых, по идее РФ должна показать наименьший спад, и падение в 5,5% выглядит как некий средний вариант. Скорее всего, падение будет меньшим, — сказал Гинько. — Ситуация очень простая — тот режим жизни нашей экономики, под санкциями, предполагал развитие с опорой на собственные ресурсы. В этом плане мы шли не в сторону глобализации. Эта стратегия была вынужденной, но получается, что наша страна, проводя такую политику, оказывается наиболее устойчивой к тем экономическим эффектам, которыми сопровождается пандемия коронавируса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов предположил, что экономика РФ может по итогам 2020 года упасть на 8−10%.