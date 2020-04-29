Москва, 29 апреля 2020, 16:22 — REGNUM К настоящему времени не очень значительная часть предпринимателей воспользовались предложенными государством мерами поддержки, главный запрос бизнесменов — на меры прямого субсидирования, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 29 апреля, директор центра организационного развития Агентства стратегических инициатив Александр Шепилов.
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Меры поддержки бизнеса оказывают эффект, но он замедлен — эксперт
«Наше агентство мониторит ситуацию, и могу сказать, что пока не очень значительная часть предпринимателей воспользовались предложенными мерами поддержки. Мы опросили около 4000 бизнесменов, только 3% из них уже получили эту помощь, еще 12% намерены в ближайшее время ею воспользоваться. Можно говорить, что меры поддержки оказывают положительный эффект, но этот эффект замедлен.
Большая часть предложенных мер представляют собой те или иные отсрочки — платежей, налогов, проверок. Это позволяет выиграть время, но потом всё равно придется платить. И предприниматели, конечно, хотели бы видеть больше прямого субсидирования, чтобы иметь возможность переложить хоть часть своих нынешних расходов на государство.
Особо важным считаю оказание помощи высокотехнологичным компаниям. Для них отсутствие поддержки еще критичнее, чем для производителей товаров или услуг массового потребления. Магазин или ресторан потом откроются снова, возможно, с другим владельцем, но рынок они не потеряют. А вот для высокотехнологичных компаний потеря доли на рынке с большой вероятностью будет безвозвратной«, — отметил Александр Шепилов.
В марте 2020 года в условиях пандемии коронавируса власти РФ ввели ряд мер поддержки экономики и бизнеса. 16 марта российское правительство приняло решение о создании антикризисного фонда в размере 300 млрд рублей, введении отсрочки по взысканию налогов для туристической и авиационной отраслей, предоставлении предприятиям торговли доступа к льготным кредитам для создания запаса товаров первой необходимости, расширении действующих программ льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. 20 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о расширении программы рефинансирования для малого и среднего бизнеса, рекомендации проводить реструктуризацию кредитов физических лиц, а также о новых мерах по поддержанию доступности ипотеки и снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации.
Кроме того, президент Владимир Путин 25 марта объявил об отсрочке по уплате налогов для малого и среднего бизнеса, снижении ставок страховых взносов для зарплат больше МРОТ, введении моратория на требования банкротств предприятий из наиболее уязвимых сфер экономики, кредитных каникулах для граждан и некоторых других мерах.
Кроме того, президент Владимир Путин 25 марта объявил об отсрочке по уплате налогов для малого и среднего бизнеса, снижении ставок страховых взносов для зарплат больше МРОТ, введении моратория на требования банкротств предприятий из наиболее уязвимых сфер экономики, кредитных каникулах для граждан и некоторых других мерах.