Москва, , 16:22 — REGNUM К настоящему времени не очень значительная часть предпринимателей воспользовались предложенными государством мерами поддержки, главный запрос бизнесменов — на меры прямого субсидирования, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 29 апреля, директор центра организационного развития Агентства стратегических инициатив Александр Шепилов.

« Наше агентство мониторит ситуацию, и могу сказать, что пока не очень значительная часть предпринимателей воспользовались предложенными мерами поддержки. Мы опросили около 4000 бизнесменов, только 3% из них уже получили эту помощь, еще 12% намерены в ближайшее время ею воспользоваться. Можно говорить, что меры поддержки оказывают положительный эффект, но этот эффект замедлен.

Большая часть предложенных мер представляют собой те или иные отсрочки — платежей, налогов, проверок. Это позволяет выиграть время, но потом всё равно придется платить. И предприниматели, конечно, хотели бы видеть больше прямого субсидирования, чтобы иметь возможность переложить хоть часть своих нынешних расходов на государство.