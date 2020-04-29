Вашингтон, , 16:12 — REGNUM Американский ВВП в I квартале 2020 года сократился на 4,8%, сообщили 29 апреля в минторге США.

Сокращение дано по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такого сильного падения ВВП (в годовом выражении) не было уже шесть лет.

Отмечается, что падение произошло на фоне пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперт американского Конгресса пять дней назад заявил, что ВВП может во II квартале снизиться на 12% в годовом выражении.

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