Москва, , 15:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, конечно, может получить новый кредит от МВФ в ответ на продажу земли иностранцам, но это ничего не меняет для жителей его страны в лучшую сторону, считает экономист Василий Колташов. Об этом он заявил 29 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Кризис будет свирепствовать, а мер по его преодолению нет и не может быть, — сказал Колташов. — Не считать же за такое радикальные неолиберальные реформы? Впереди дальнейшая общественная и хозяйственная деградация. Неизменным остается факт: нация здесь носит внеисторический характер и, будучи оторванной от своей естественной части в России, обречена отнюдь не прогрессировать. Сознательный то был или бессознательный выбор людей, неважно, история диктует необходимость исправить положение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии рынка земли на Украине.