Москва, , 16:00 — REGNUM Цены на нефть после вчерашних головокружительных «качелей», завершившихся, впрочем, в плюсе для обеих эталонных марок, 29 апреля показывают более уверенный рост, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Так, цена Brent с утра растёт, в настоящий момент прибавляя 2,4%, а цена WTI с утра просто летит вверх, и на данный момент дорожает уже на 7% — за баррель Brent дают более $23, за баррель WTI — уже выше $14.

Министр энергетики РФ Александр Новак 29 апреля в преддверии совещания у президента по вопросу о внутреннем рынке нефтепродуктов и ситуации на нефтяном рынке заявил, что в Минэнерго ожидают восстановления баланса рынка нефти к концу 2020 года.

Тем временем американские СМИ сообщают, что скопившиеся у берегов Калифорнии неразгруженные танкеры принадлежат Саудовской Аравии, ранее обещавшей залить рынок своей дешёвой нефтью. Вот и залила до такой степени, что ей ещё придётся, по-видимому, долго хранить нефть в танкерах у калифорнийских берегов.

Тем временем в Техасе 5 мая ожидается голосование по вопросу об участии техасских нефтяников в ОПЕК+, но глава регуляторного органа нефтяной промышленности Техаса Райан Ситтон уже заявил, что выступит на заседании с предложением не участвовать в искусственном сокращении добычи.

Но, видимо, нежелание США участвовать в ОПЕК+ уже учтено в ценах. На сегодня прогноз по бочке нефти марки Brent составляет $22−25 за баррель», — считает эксперт.

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