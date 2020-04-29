Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы нашло нарушения в объявлении конкурсов на ликвидацию несанкционированных свалок. Общая сумма контрактов составляет порядка 300 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Антимонопольщики рассмотрели три жалобы на действия администрации Красносельского района при проведении трех аукционов на ликвидацию незаконных мусорных полигонов на 65 млн рублей.

Компании «Лель-ЭКО» и «ТСК Континент» пожаловались, что их заявки незаконно отклонили. Чиновникам выдано предписание о пересмотре заявок участников, обнаружены нарушения закона о контрактной системе (44-ФЗ).

Это уже не в первый случай с контрактами на ликвидацию свалок. Ранее Санкт-Петербургское УФАС рассмотрело девять жалоб на действия администраций Московского, Выборгского и Красносельского районов на проведение аукционов на общую сумму почти в 224 млн рублей.

Речь идет о свалках на Петергофском шоссе, 77, вдоль Балтийского бульвара в рекреационной зоне Невской Губы Финского залива, в Дизельном проезде, 11, на Среднерогатской улице, 16, улице Рябчикова, Кингисеппском шоссе, 51, и других.

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