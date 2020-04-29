Саратов, , 16:14 — REGNUM В Саратове тестируется новая форма оплаты проезда в общественном транспорте. С помощью QR-кода удобно оплачивать проезд в одно касание. Для этого необходимо скачать программу, привязать карту и не переживать по поводу наличных или сдачи. Также этот сервис позволить обезопасить пассажиров в условиях тяжелой эпидситуации в регионе, необходимость касаться денег пропадает.

В отличие от терминала для пластиковых карт, который может сломаться или разрядиться, приложение «QR-ON» будет всегда работать. Кондуктору или водителю для подтверждения оплаты проезда достаточно продемонстрировать электронный чек в разделе «История оплат».

По городским маршрутам №1 и №4 в 22 троллейбусах с 17 апреля тестируется данная форма оплаты. Планируется перевести масштабный проект на весь общественный транспорт области, сообщает администрация Саратова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярске, чтобы оплатить поездку, необходимо с помощью смартфона отсканировать QR-код, который вывешен в салоне или ввести цифры маршрута вручную.

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