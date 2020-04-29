Париж, , 15:45 — REGNUM Франция готова «полностью» помочь Airbus перед лицом кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил министр экономики страны Бруно Ле Мэр.

«Само собой разумеется, что мы полностью и в случае необходимости поддержим Airbus, когда придет время», — заявил министр экономики.

В компании Airbus сообщили о значительном ухудшении результатов в первом квартале, с падением оборота на 15% и падением операционной прибыли на 49%.

Бруно Ле Мэр постановил, что Air France должен продолжать покупать самолеты у Airbus в обмен на помощь в размере 7 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь при министре экономики Франции Аньес Паннье-Рунашер подробно изложила план правительства, предусматривающий распределение тканевых масок после 4 мая 2020 года.

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