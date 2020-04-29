Нью-Дели, , 15:51 — REGNUM Индийская компания Classic Legends (принадлежит корпорации Mahindra & Mahindra) планирует продавать на европейском рынке мотоциклы Jawa 300. Об этом сообщается на сайте IndianAutosBlog.

Отмечается, что дизайн мотоцикла Jawa 300 почти повторяет классические чехословацкие «Явы».

Что же касается технической части, то байки для Европы практически полностью повторяют вариант для индийского рынка. Основные различия заключается в некоторых технических адаптациях под требования ЕС и в отсутствие специального места под передний номер.

Стоимость байка в Чехии составит 149 900 местных крон (около 445 тыс. рублей).

Напомним, марка мотоциклов «Ява» из бывшей Чехословакии с 2017 года стала индийской. Марка была куплена местной корпорацией Mahindra & Mahindra.

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