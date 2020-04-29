Москва, , 15:38 — REGNUM Для того чтобы восстановится после нынешнего кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, ресторанной отрасли в России потребуется не один год. Такой прогноз дал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

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Он уточнил, что на сегодняшний день закрыто 75% заведений отрасли, а спрос на услуги предприятий общественного питания упал от 30% до 100%.

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«Выход примерно будет до пяти лет из этого кризиса», — уточнил в Бухаров в ходе совещания рестораторов с уполномоченным по защите прав предпринимателей РФ Борисом Титовым.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции с конца марта временно свою деятельность приостановили организаций общественного питания. Исключение было сделано для дистанционной торговли.

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