Вильнюс, , 15:37 — REGNUM Правительство Литвы сегодня, 29 апреля, во время своего заседания, приняло решение с 30 апреля разрешить на рынках торговлю любыми товарами, сообщает корреспондент ИА REGNUM. До этого, в связи с всеобщим карантином и режимом чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции, торговать было разрешено только продуктами питания.

Однако в последний момент власти решили не вносить предложение частичного возобновления спортивных клубов. Ранее в правительстве допускали, что их работа будет разрешена при ограниченном количестве посетителей. Это послабление ограничительных мер отложено на иной срок.

В Литве уже разрешено работать летним кафе, парикмахерским, музеям, возобновились плановые медицинские процедуры.

В Литве на сегодняшний день выявлено 1449 случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксировано 45 смертей, 563 человек признаны здоровыми, всего проведено 118 201 исследований.