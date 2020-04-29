Симферополь, 29 апреля 2020, 15:36 — REGNUM В Крыму задержали заместителя генерального директора госпредприятия «Крымская железная дорога» по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 апреля в СК России по Крыму и Севастополю.
По подозрению в совершении данного преступления задержан заместитель генерального директора предприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму возбудил уголовное дело за попытку получения взятки в особо крупном размере в отношении начальника управления стройнадзора республиканского управления Службы госстройнадзора и его подчинённых.
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