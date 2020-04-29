Симферополь, , 15:36 — REGNUM В Крыму задержали заместителя генерального директора госпредприятия «Крымская железная дорога» по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 апреля в СК России по Крыму и Севастополю.

«В сентябре 2018 года должностное лицо КЖД без определения стоимости оценки объектов заключило договор с компанией о продаже ей 54 вагонов на общую сумму более 11 миллионов рублей, указав, что они непригодны для эксплуатации. Эту сумму предприятие перечислило КЖД. Однако рыночная стоимость проданного имущества составляет свыше 20 миллионов рублей. В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий руководства «КЖД», — уточнили в СК.

По подозрению в совершении данного преступления задержан заместитель генерального директора предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму возбудил уголовное дело за попытку получения взятки в особо крупном размере в отношении начальника управления стройнадзора республиканского управления Службы госстройнадзора и его подчинённых.

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