Минск, , 15:33 — REGNUM Белоруссия закупила первую партию нефти у саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, заявил 29 апреля пресс-секретарь республиканского «Белнефтехима» Александр Тищенко.

«Белоруссия закупила первую партию нефти объемом 80 тыс. тонн у нефтяной компании Saudi Aramco», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время Минск не может полностью отказаться от российской нефти, однако будет диверсифицировать поставки и стремиться к тому, чтобы покупать у России только 30−40% от необходимого объёма нефти.

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