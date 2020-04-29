Ставрополь, , 15:38 — REGNUM Кредиты с нулевой ставкой начали получать санатории Ставропольского края для выплаты сотрудникам заработной платы в период пандемии коронавируса. Банки одобрили заем уже более чем 20 здравницам, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе министерства экономического развития региона.

Отмечается, что больше остальных из-за текущего простоя пострадали санатории Кавказских Минеральных Вод. О режиме самоизоляции отдыхающим объявили еще 28 марта, и все здравницы закрылись до июня. Компании аннулировали путевки, купленные людьми на апрель и май, деньги переведены на депозиты.

«Заявки на кредит под 0% для выплаты зарплаты подали 22 здравницы Ставрополья. Кредит одобрен, и сотрудники санаториев, оказавшиеся в непростой ситуации, получат заработную плату в полном объеме», — сказано в сообщении.

Для получения беспроцентного кредита компания должна работать на российском рынке не менее одного года. Заем предоставляется на полгода, однако при ухудшении ситуации в экономике может быть продлен. Размер кредита определяется исходя из численности сотрудников компании.

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