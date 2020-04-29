Тбилиси, , 15:33 — REGNUM Эпидемиологическую безопасность 600 предприятий в Грузии проверили сотрудники министерства здравоохранения. Об этом 29 апреля рассказала журналистам глава минздрава Екатерина Тикарадзе.

«По сей день проверены до 600 компаний, важно отметить, что в результате предварительной коммуникации с ними, они были настолько подготовлены, что 80% компаний удовлетворили предъявленным требованиям», — сказала глава ведомства.

Она отметила, что предприятия будут проверяться и дальше, чтобы обеспечить безопасность жителей страны.

Напомним, с 27 апреля в Грузии в рамках ослабления карантинных мер, введенных для снижения риска распространения коронавируса, разрешено возобновить работу предприятиям, которые производят товары не первой необходимости. Для этого их сначала должны проверить на соответствия требованиям эпидемиологической безопасности.

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