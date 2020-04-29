Грозный, , 15:29 — REGNUM В Чечне разрабатывается программа продовольственной безопасности, рассчитанная на ближайшие три года. Она предусматривает оказание поддержки предприятиям сельскохозяйственного комплекса и личным колхозно-фермерским хозяйствам в условиях распространения коронавируса, сообщили 29 апреля в пресс-службе главы и правительства Чечни.

Мероприятиями программы станут, в частности, строительство дополнительных овоще‑ и фруктохранилищ, перерабатывающих предприятий и оказание поддержки уже существующим предприятиям.

В настоящее время, как рассказали в республиканском минсельхозе, «несмотря на пандемию, вопрос обеспечения продовольственной безопасности в республике решается успешно». В регионе, опережая график, ведется весенний сев, увеличены посевные площади под зерновыми культурами. Жителей Чечни обеспечивают семенным материалом. Отмечено также, что выросло производство мяса крупного и мелкого рогатого скота, молока и яиц.