Москва, , 15:24 — REGNUM Российские угольные компании сократили добычу угля в стране с начала апреля на 10,3%, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию топливно-энергетического комплекса.

«В апреле добыча угля снизилась на 10,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года», — сказал Новак.

Кроме того, отметил он, поставки на внутренний рынок также снизились примерно на 6,3%, однако все предприятия угольной промышленности нацелены на максимально возможное сохранение своего потенциала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак заявил, что в связи с реализацией соглашения ОПЕК+ и сокращением нефтедобычи может серьёзно пострадать российская нефтесервисная отрасль, которую необходимо поддержать.

Читайте также: Новак заявил о падении платёжной дисциплины потребителей электроэнергии