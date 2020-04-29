Бишкек, , 15:22 — REGNUM Речи о возобновлении авиарейсов внутри Киргизии пока не ведется. Об этом сегодня, 29 апреля, на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, передает «Kaktus.media».

По словам высокопоставленного чиновника, это связано с тем, что власти республики пока не планируют восстанавливать сообщение между регионами Киргизии.

Говоря о международных авиарейсах, он отметил, что их возобновление зависит от того, когда правительства других стран смогут открыть свое воздушное пространство.

После этого, как утверждает вице-премьер, киргизстанские власти будут готовы рассмотреть вопрос о восстановлении авиасообщения с этими государствами.