Москва, , 15:21 — REGNUM В Госдуме приветствовали возможное сокращение средств Пентагона на «сдерживание» России на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

Глава Пентагона поручил сократить финансирование «сдерживания России» и перенаправить эти средства на строительство стены на границе Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией.

«Пандемия не жалеет нездоровых инициатив, к числу которых всегда относились и мифы о российской агрессии», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Коронакризис отражается не только на национальных экономиках, но и на форматах влияния, отметил парламентарий.

«Вашингтону давно пора было заняться собственными проблемами и прекратить навязывать странам Европы проамериканские проекты, якобы направленные на защиту безопасности, а на деле на усиление военного присутствия США у российских границ», — уверен он.

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