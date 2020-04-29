Сухум, , 15:23 — REGNUM Сложности с выдачей наличных денег в банкоматах Абхазии связаны с паническими настроениями в республике. Так охарактеризовал ситуацию в стране председатель Национального банка Беслан Барателиа 29 апреля в интервью «Нужной газете».

«Люди в первое время поддались панике, за март месяц из банкоматов было обналичено 1 миллиард 300 миллионов рублей, по итогам апреля мы подошли к сумме, превышающей 1 миллиард рублей», — рассказал глава Нацбанка.

По его словам, система не была подготовлена для подобных объемов. При этом Барателиа подчеркнул, что наличные в банкоматах все также можно снять, но для этого придется отстоять очередь. Он также указал, что есть и положительная тенденция — жители Абхазии стали чаще расплачиваться банковскими картами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии для защиты населения от коронавируса ввели карантинные меры в конце марта. Это сильно отразилось на экономике страны. Один из основных источников доходов абхазской экономики — туристический бизнес — был перекрыт, так как иностранных туристов запрещено пускать на территорию страны.

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