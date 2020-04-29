Москва, , 15:15 — REGNUM Сокращение ограничительных мер лучше запретов, однако многие кафе вряд ли переживут кризис, а «выжившие» вряд ли смогут выйти на плановые показатели выручки, считает кандидат экономических наук, президент аналитического агентства БизнесДром, член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн технологиям Арсений Поярков.

«Для бизнеса любые послабления лучше, чем запреты, однако многие кафе вряд ли переживут этот кризис. Во-первых, накопленные за время самоизоляции издержки, во-вторых, падение платежеспособного спроса», — заявил Поярков.

Он также обратил внимание на то, что потребители уже сформировали привычку минимизировать свои походы в общественные места.

«Трафик упадет, а значит на плановые значения по выручке заведения выйти не смогут», — констатировал эксперт.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе. Предполагается, что после окончания режима самоизоляции на фоне коронавируса первыми откроются кафе площадью не более 50 кв. м. с максимум пятью столиками на одного-двух человек.