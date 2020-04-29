Сеул, , 15:13 — REGNUM В первом квартале 2020 года мировой объём поставок телевизоров и панелей премиум-класса составил 2,4 млн единиц, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на агентство Display Supply Chain Consultants (DSCC).

Согласно опубликованным данным, продажи 75-дюймовых LCD TV выросли на 83%, а 77-дюймовых OLED TV — на 313%.

Известно, что в первом квартале года лидером рынка телевизоров и панелей премиум-класса стала Samsung Electronics (54%), за ней следуют LG Electronics (24%) и Sony (8%).

Представители DSCC прогнозируют, что из-за распространения коронавируса во втором квартале года поставки телевизоров премиум-класса вырастут лишь на 11%, а в четвертом квартале — на 27%.