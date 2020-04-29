Ярославль, , 15:09 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы Илья Тедеев направил письмо губернатору области Дмитрию Миронову с предложением снять большинство ограничений, объявленных в связи с эпидемией. Копия письма имеется в редакции ИА REGNUM.

Коронавирус Pixabay.com

Депутат подсчитал, что при существующих темпах распространения коронавирусной инфекции в Ярославской области, большая часть населения региона переболеет лишь через 68 лет.

«23 апреля 2020 года на заседании Ярославкой областной думы заместитель председателя правительства области Гулин А.Н. доложил, что ожидается, что 80% от всего населения области в любом случае переболеет новой коронавирусной инфекцией, а стратегия сдерживания пандемии заключается в снятии пиков заболеваемости и соответствующей пиковой нагрузки на систему здравоохранения. В настоящее время в Ярославской области ежедневно регистрируется в среднем около 40 случаев заражения… При сохранении таких темпов инфицирования в Ярославской области для достижения показателя в 80% от общей численности, потребуется около 25 000 дней или 68 лет, а ограничительные меры невозможно будет снять никогда, что, разумеется, звучит абсурдно», — пишет депутат Илья Тедеев губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову.

Депутат обращается к статистике: от общего количества зараженных 5% тяжелых случаев. В Ярославской области потенциально тяжело заболеть могут 50 тысяч человек (население — 1,2 млн), а если исключить бессимтомные случаи, то 25 тысяч. По мнению депутата, 250 оборудованных всем необходимым коек хватит на то, чтобы обеспечить должную помощь всем больным COVID-19.

Иначе говоря, Илья Тедеев предлагает не сдерживать распространение эпидемии путем изоляции, а направлять в больницы только тяжелых пациентов. По такому пути идут ряд европейских стран.

«Выход из ситуации считаю только один: по возможности изолировать группу риска, у которой наблюдаются чаще тяжелые осложнения, а всем остальным не создавать никаких ограничений. Так же отменить все ограничительные меры, принятые в связи с борьбой с распространением коронавирусной инфекцией. В связи с этим, прошу Вас предоставить информацию, какими критериями будет руководствоваться правительство области при принятии решений по отмене ограничительных мер в нашем регионе и какие показатели будут свидетельствовать об успехе мероприятий по сдерживанию пандемии? С учетом наработанного в регионе опыта и текущей загрузки системы здравоохранения, прошу Вас также дать оценку необходимости сохранении жестких ограничительных мер в мае и последующих периодах текущего года», — пишет Илья Тедеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа депутатов областной думы направила письмо председателю правительства области Дмитрию Степаненко с предложением разработать план снятия ограничений для экономики региона. Реакция на это обращение пока неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославские депутаты предложили открыть магазины, кинотеатры и санатории