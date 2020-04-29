Тбилиси, , 15:06 — REGNUM Снижение Нацбанком Грузии ставки рефинансирования с 9% до 8,5% является недостаточным в сложившихся условиях. Так прокомментировал действия грузинского финансового регулятора в интервью агентству Report вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия.

«Мы этого ожидали, но предполагали, что ставка снизится минимум на 1%», — сказал эксперт.

Он отметил, что средняя годовая рентабельность для бизнеса в Грузии находится на отметке от 8% до 10%. Таким образом, ставка рефинансирования в размере 8,5% не позволит экономике развиваться.

Шенгелия привел в пример снижение ключевой ставки до 5% в России, а также указал, что в других странах этот показатель еще ближе к нулю.

Напомним, ранее Нацбанк Грузии объявил о снижении ставки рефинансирования 29 апреля.

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