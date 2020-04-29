Москва, , 14:51 — REGNUM Масштабы колебания конъюнктуры мирового рынка нефти носят беспрецедентный характер. Об этом 29 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

По его словам, мировой энергетический рынок уже сталкивался с резкими колебаниями цен. «Видел некоторые ваши публичные заявления и согласен: такого еще не было», — сказал глава государства участникам заседания.

Путин считает, что сгладить негативные тенденции смогут совместные усилия стран, такие как соглашение ОПЕК+. Вместе с тем Россия продолжит поиск решений для балансировки энергорынка, подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Владимир Путин проводит совещание по развитию топливно-энергетического комплекса. Он призвал не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.

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