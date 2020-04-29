Казань, , 16:09 — REGNUM В Казани, как и в других городах, подготовка к новому отопительному сезону связана с отключением горячей воды, так как начинается опрессовка систем отопления.

Мэр города Ильсур Метшин попросил коммунальщиков отложить отключение, пока не будут отменены все ограничения, связанные с коронавирусом.

К опрессовке, как правило, приступают в конце апреля. Эта работа разбита на четыре этапа и на зоны для оперативного устранения выявленных повреждений и сокращения сроков отключения горячей воды. В связи с введенными ограничениями необходимо пересмотреть графики подготовительных работ, добавил градоначальник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратове принято решение продлить отопительный сезон до 30 апреля.

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