Новосибирск, , 14:44 — REGNUM Из резервного фонда правительства Новосибирской области региональному министерству культуры выделено 27,5 млн рублей. Деньги предусмотрены для финансовой поддержки Новосибирскому зоопарку им. Р.А. Шило.

«Деятельность зоопарков отнесена к перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, — прокомментировал и.о. министра культуры области Юрий Зимняков. — Выделяемые средства будут доведены в ближайшие дни».

Финансовая помощь будет оказана и Центру океанографии и морской биологии «Дельфиния» — в размере 10 млн рублей.

ИА REGNUM сообщало, что из-за коронавируса Новосибирский зоопарк был закрыт для посетителей 28 марта.

Ранее директор Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило Андрей Шило рассказал, куда будут потрачены 27,5 млн рублей, которые выделят из бюджета.

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