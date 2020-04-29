Пекин, , 14:42 — REGNUM Китайская автомобилестроительная компания GAC объявила о приеме заказов на новый электрифицированный кроссовер Aion V. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинка напоминает кроссовера Aion LX, который был представлен в прошлом году, но при этом автомобиль получился короче предшественника. Aion V построен на базе платформы GEP 2.0. Длина кроссовера составляет 4586 мм, ширина — 1920 мм, а высота — 1728 мм. При этом колесная база новинки равна 2 830 мм.

Стоит отметить, что Aion V получил совершенно отличную от других моделей марки внешность. Так, кроссовер получил двухуровневую оптику, панорамную крышу с люком и хромированные вставки. Для модели доступны два оттенка окраски кузова.

Силовая установка Aion V обладает мощностью 184 л. с. и 350 Нм крутящего момента. На одном заряде автомобиль может преодолеть расстояние равное 600 км (по циклу NEDC).

Цена модели в перерасчет на российскую валюту составляет около 1,78 млн рублей.

Напомним, Aion — это китайский суббренд электромобилей от Guangzhou Automobile Corporation (GAC), основанный в 2018 году.

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