Подгорица, , 14:41 — REGNUM Десять тысяч тонн пшеницы из Франции прибудет в Черногорию в конце недели, сообщает министерство экономики страны.

«Черногория и Франция продолжают развивать дружеские и партнерские отношения в самых сложных условиях. Transgrain France SAS и министерство экономики Черногории подписали контракт на закупку 10 000 тонн высококачественной французской пшеницы», — говорится в сообщении министерства экономики в Твиттере.

«Загрузка только что была завершена в порту Фо, и в конце воскресенья ожидается прибытие в порт Бара с запасом пшеницы, который будет обрабатываться черногорскими мельницами», — говорится сообщении