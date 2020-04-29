Москва, , 14:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса заявил, что нельзя допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.

«Нельзя допустить дефицит топлива на внутреннем рынке России, нужно продолжать крупные инфраструктурные проекты в энергетике», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на совещании Путин заявил, что на фоне небывалого ухудшения конъюнктуры на мировом нефтяном рынке России необходимо выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными партнёрами.

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