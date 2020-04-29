Подгорица, , 14:35 — REGNUM Пандемия коронавируса толкает черногорскую экономику в рецессию и показывает, насколько страна чувствительна к внешним потрясениям. Об этом говорится в последнем отчете ВБ.

Согласно исследованию, рецессия произойдет в первую очередь из-за спада в секторе туризма, который имеет мультипликативный эффект на все остальные отрасли.

В отчете подчеркивается, что степень воздействия будет зависеть от продолжительности пандемии и мер, предпринимаемых в регионе и в Европе для ее контроля.

«Если предположить, что Черногория теряет треть своих доходов от туризма, спад экономики в 2020 году оценивается в 5,6 процента. Если половина доходов от туризма будет потеряна, рецессия может достичь — 9 процентов», — отмечают в ВБ.

«Несмотря на достижения, достигнутые в последние годы, высокий государственный долг ограничивает степень, в которой государство может поддерживать домашние хозяйства и предприятия. Краткосрочные меры государственной политики помогают смягчить экономические и социальные последствия кризиса, вызванного COVID-19. Для того чтобы восстановление экономики с ее высокими темпами роста было устойчивым в среднесрочной перспективе, Черногории необходимо повысить свою устойчивость к потрясениям путем устранения внутренних и внешних дисбалансов и ускорения роста производительности», — говорится в отчете.

Ожидается, что в 2020 году в регионе Западных Балкан начнется рецессия, и прогнозируется отрицательный рост всех шести стран, поскольку экономики продолжают бороться с пандемией.