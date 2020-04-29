Нижний Новгород, , 14:34 — REGNUM В Нижнем Новгороде продолжается борьба с незаконной рекламой, за 4 месяца этого года убрано почти 3 000 незаконных объявлений, размещенных на 600 объектах, — сообщает пресс-служба администрации города.

За самовольное размещение объявлений и нанесение надписей составлено 319 протоколов. За восемь месяцев было задержано 165 расклейщиков незаконных объявлений, в том числе, несовершеннолетних.

В нижегородском управлении административно-технического и муниципального контроля нашли нестандартный способ борьбы с незаконной рекламой. По указанным в объявлениях телефонам инспекторы заказывают услугу, исполнителей встречают вместе с сотрудниками полиции и выясняют данные заказчиков.

Напомним, для физических лиц предусмотрены штрафы за несанкционированную расклейку рекламных объявлений в размере 1 500 до 2 500 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей, юридическому лицу грозит штраф от 20 000 до 50 000 рублей.