Сеул, , 14:28 — REGNUM В первом квартале 2020 года объём продаж южнокорейской компании LG Electronics составил 14,72 трлн вон (~$12,08 млрд), а операционная прибыль — 1,9 трлн вон (~$1,5 млрд). Об этом сообщает KBS со представителей компании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём продаж компании сократился на 1,3%, а операционная прибыль, напротив, увеличилась на 21,1%. Операционная маржа составила 7,4%, что является самым высоким показателем за первый квартал.

Продажи бизнес-подразделения Home Appliance & Air Solution, специализирующегося на разработке и продаже стиральных машин, холодильников, кондиционеров и другой электроники для дома, составили 5,41 трлн вон (~$4,44 млрд), а операционная прибыль — 753,5 млрд вон (~$618,5 млн).

Продажи бизнес-подразделения, специализирующегося на телевизорах и панелях, составили 2,97 трлн вон (~$2,43 млрд), операционная прибыль — 325,8 млрд вон (~$267,4 млн). Отмечается, что из-за распространения коронавируса продажи данного подразделения сократились на 4,8%, однако увеличение прибыли связано с выпуском продуктов премиум-класса.

Продажи подразделения Mobile Communications, занимающегося разработкой телефонов, смартфонов и коммуникаторов стандартов GSM и CDMA, составили 998,6 млрд вон (~$819,7 млн), а операционные убытки — 237,8 млрд вон (~$195,2 млрд).

В компании отметили, что во втором квартале года ожидается больший спад финансовых показателей из-за пандемии коронавируса.