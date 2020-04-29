Москва, , 14:13 — REGNUM На своем веку Россия переживала много экономических кризисов, но тот, который породила мировая эпидемия коронавируса, отличается от всех предыдущих тем, что пока ещё не наступил бюджетный кризис. Именно поэтому директор Независимого института социальной политики (НИСП) Татьяна Малева считает, что так называемые, «вертолетные деньги», могут принести России существенный вред. Также в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она рассказала, что по её мнению, не реализовано, чтобы реально помочь малому бизнесу:

«Вертолётные деньги никогда до добра не доводили. Применительно к конкретной нашей ситуации, конечно понятно, что надо помогать населению. Но давайте по пунктам. Какие группы населения у нас находятся под ударами этого кризиса? Пенсионеры. Со всей очевидностью, государство полностью выполняет свои обязательства. Пенсии выплачиваются. Это 40 млн. человек. Специфика этого кризиса в том, что у нас нет инфляционного обесценивания. Инфляция держится на приемлемом уровне, в отличие от предыдущих кризисов.

Раньше больше всего действительно страдали пенсионеры. Так вот сейчас пенсионеры не входят в круг пострадавших. Инфляция их пенсии не съедает, а Пенсионный фонд в полном объеме выполняет свои обязательства. А почему я начала именно с них? Потому что, по законодательству именно пенсионеры уже защищены нормой: минимальный размер пенсии не может быть ниже прожиточного минимума.

Дальше. Бюджетники. Здесь пока что тоже проблем нет и зарплата платится в полном объеме. Более того, работникам здравоохранения обеспечат дополнительные выплаты.

У нас сейчас есть все виды кризиса. Единственное, у нас нет бюджетного кризиса. И это позволяет нам надеется на то, что мы как-то выйдем из положения. Но если мы начнём раздавать «вертолётные деньги», то у нас будет и бюджетный кризис. И, между прочим, если бюджетный кризис будет, то в первую очередь под ударом окажутся заработные платы бюджетников. У нас желание какое? Предотвратить лавинообразный рост бедности. Но после того, как мы создадим бюджетный кризис, который коснётся заработных плат бюджетникам и мы там произведём секвестры, бедность только увеличим.

Что касается малого предпринимательства, то из всех принятых мер, на мой взгляд не реализована главная, которая могла бы действительно сильно помочь бизнесу. Это арендные каникулы. Самая большая головная боль у малого бизнеса, связанного с услугами населению — это арендные платежи. По размеру они многократно превосходят фонд оплаты труда.

Представьте себе: небольшая кафешка, в которой работает 10 не очень высокооплачиваемых людей и бешеные 200 — 300 000 руб. за аренду помещения. Здесь тоже с «вертолётными деньгами» не получится. Потому что очень сложно дать субсидии малому бизнесу на заработную плату хотя бы потому, что там половина работников не оформлена. Арендные каникулы были бы самый существенный помощью. К тому же, административно понятно, как это сделать. А вот как дать субсидию на заработную плату работникам, половина которых и не оформлена — большой вопрос».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса, весь апрель 2020 г. в России объявлен не рабочим. Накануне, 28 апреля, президент России Владимир Путин, в ходе совещания с главами регионов заявил о необходимости продлить нерабочие дни до 11 мая.

ИА REGNUM ведёт трансляцию «Экономика России проходит тест на выживание».

Читайте ранее в этом сюжете: Экономика России проходит тест на выживание — все новости