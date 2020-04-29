Саратов, , 16:08 — REGNUM Продовольственный рынок Саратовской области достаточно насыщен товарами первой необходимости. Минэкономразвития региона совместно с администрациями районов проводят регулярные рейды торговых сетей на наличие продуктов, включая непродовольственные товары.

По информации оперативного штаба при правительстве области, в торговых объектах запасы продовольствия составляют по скоропортящимся товарам — до 16 дней, по товарам с длительным сроком реализации — до 308 дней торговли.

Так, макаронных изделий хватит на 308 дней торговли, гречневой крупы — на 134 дня, сахара — на 115 дней, муки — на 88 дней. По отдельным складским запасам некоторых товаров хватит более чем на 2,5 месяца торговли.

В целях своевременного обеспечения спроса торговые предприятия регулярно пополняют свои запасы. Саратовская область самостоятельно обеспечивает себя продовольствием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минсельхозе Саратовской области еженедельно проводятся заседания рабочей группы по проведению мониторинга состояния регионального рынка. Полученные данные направляются в минсельхоз России.

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