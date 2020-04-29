Иерусалим, , 14:17 — REGNUM Служба национального страхования Израиля («Битуах леуми») не выплатила пособия 100 000 безработных, сообщает «Вести Израиль».

Пока те, кто сдал документы на получение пособий по безработице, возмущаются отсутствием выплат, сами сотрудники системы национального страхования только выдают стандартные ответы, что «документы находятся в работе».

По мнению части экспертов, это может свидетельствовать о том, что проблемы кроются в обновленной компьютерной сети этой службы.

Судя по происходящему, последнее объединение компьютерных систем «Битуах леуми» оказалось крайне неэффективным. Это может ударить не только по тем, кто еще не получил пособия, но даже по уже получившим часть выплат израильтянам, а таких насчитывается гораздо больше.