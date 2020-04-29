Бишкек, , 13:57 — REGNUM Правительство Киргизии решило забрать до 30% денег, в обязательном порядке отчисляемых горнорудными компаниями в фонды развития регионов республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

Киргизстанские власти обещают потратить их «на мероприятия по стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с распространением в республике коронавирусной инфекции».

По данным министерства финансов Киргизии за пять последних лет горнорудные компании перечислили в фонды развития регионов 2,1 млрд сомов (около 2 млрд рублей). В 2020 году ожидается поступление еще 420,4 млн сомов (395 млн рублей).

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