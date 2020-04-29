Новосибирск, , 13:57 — REGNUM В Новосибирске началась противоклещевая обработка городских кладбищ. Она продлится до до 31 мая, сообщает управление потребительского рынка мэрии города.

Всего на территории Новосибирска расположено семь общественных кладбищ. Их общая площадь — 629 га. Все они находятся в ведении муниципальной Специализированной службы по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги».

По итогам проведённого электронного аукциона, подрядчиком выбран ООО «Догма групп». Цена контракта — 634 035,62 рублей.