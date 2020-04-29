Сеул, , 13:57 — REGNUM Южнокорейская аэрокосмическая и оборонная компания Korean Aerospace Industries (KAI) и судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) поставили в Индонезию десять тысяч ПЦР-систем для диагностики коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компаний.

Известно, что южнокорейские тест-системы были доставлены в Индонезию авиакомпанией Garuda Indonesia и переданы министерству обороны 29 апреля.

По состоянию на 28 апреля общее число заражённых коронавирусом в Индонезии составило 9511 человек.

Напомним, что 24 апреля Южная Корея поставила в Индонезию 32 200 ПЦР-систем для диагностики коронавируса.

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