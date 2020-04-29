Москва, , 13:41 — REGNUM Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов намерен развивать посредничество в спорах предпринимателей, предлагая процедуру медиации. Об этом он сообщил в ходе круглого стола с представители Союза медиаторов Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА) 28 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конфликты между предпринимателями сейчас по формальным признакам не относятся к компетенции института уполномоченного, который занимается спорами субъектов с государственными структурами. Но учитывая, что число обращений по спорам предпринимателей растет, Борис Титов предложил использовать для их решения процедуру медиации.

Роль медиации, как альтернативного способа урегулирования споров, остается недооценённой, по мнению адвоката, председателя Союза медиаторов МАРА Елены Сениной. Более 1000 профессиональных медиаторов готовы сегодня проводить консультации граждан и организаций по вопросам медиации и урегулированию конкретных споров, но число запросов от предпринимателей не так велико, как хотелось бы.

«Многое зависит от уровня правовой культуры и позиции судебных властей. В Липецкой области доля дел, рассматриваемых с помощью медиации, достигает 80%, есть сильные центры в Тульской области, в Пермском крае и Республике Мордовия. Самая большая проблема — сделать первый шаг и усадить конфликтующие стороны за стол переговоров», — отметила Елена Сенина.

Медиация может быть востребована особенно сейчас, когда действуют серьезные ограничения в российских судах из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Нам было бы интересно иметь надежных партнеров для разрешения споров между предпринимателями, — заявил Борис Титов. — Мы вмешиваться в такие гражданско-правовые споры не можем, но должны предлагать цивилизованные формы решения вопроса. Есть комиссия по корпоративной этике при РСПП, но у нее свои сложные процедуры обращения. Недавно мы проводили встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, в регионе есть запрос на то, чтобы сформировать эффективный центр медиации и снять нагрузку с судебных органов».

По итогам совещания было принято решение назначить общественным омбудсменом по вопросам медиации руководителя экспертно-правовой центра Уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Алексея Рябова.

«Соглашение о сотрудничестве позволит рекомендовать предпринимателям, которые к нам обращаются, использовать процедуру медиации на про-боно условиях, то есть бесплатно, на первом, ключевом этапе, когда стороны необходимо посадить за стол переговоров. Как показывает практика, с ее помощью можно эффективно решать споры с клиентами и контрагентами, вопросы по размеру или отсрочке арендных платежей и многие другие», — сообщил Алексей Рябов.