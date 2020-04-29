Москва, , 13:44 — REGNUM По итогам первого квартала 2020 года общая выручка КамАЗа по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) составила 32 288 млн рублей — на 21% больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

При этом валовая прибыль в отчетный период составила 3193 млн рублей. По мнению представителей автопроизводителя, увеличение прибыли объясняется стабильным состоянием рынка грузовиков в первом квартале текущего года, а также ростом реализаций машин по направлению «Пассажирский транспорт».

Экспортные продажи КамАЗа с января по март 2020 года составили 102% относительно показателей аналогичного периода прошлого года. Положительная динамика является результатом хороших продаж на авторынках Казахстана, ОАЭ, Туркмении и Турции.

Напомним, по итогам 2019 года ПАО КамАЗ получило выручку в размере 190 млрд рублей, которая увеличилась с 2018 года на 4 млрд рублей.

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