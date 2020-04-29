Тюмень, 29 апреля 2020, 13:17 — REGNUM На фоне пандемии и самоизоляции в России спрос на загородную недвижимость вырос на 25%. Клиенты стали чаще искать «квартиры с собственным земельным участком», сообщает пресс-служба федеральной компании недвижимости «Этажи».
Период самоизоляции граждан в душных городских квартирах существенно подогрел спрос на загородные дома, причём это коснулось абсолютно всех сегментов, отмечают эксперты.
Более половины потенциальных покупателей загородной недвижимости в регионах России ищут дома в ценовом диапазоне от одного до трёх миллионов рублей.
По словам эксперта, большая часть потенциальных покупателей загородной недвижимости ищет «квартиру с собственным земельным участком», и главное требование — комфортные условия для проживания.
Не исключено, что тренд на покупку загородной недвижимости продолжит набирать обороты в ближайшие годы, ведь на фоне режима самоизоляции очень многие задумались о необходимости иметь свой собственный дом, который в сложные времена даёт больше свободы и личного пространства, а также обеспечивает безопасность за счёт отсутствия контакта в местах общего пользования в многоквартирных домах.