Тюмень, , 13:17 — REGNUM На фоне пандемии и самоизоляции в России спрос на загородную недвижимость вырос на 25%. Клиенты стали чаще искать «квартиры с собственным земельным участком», сообщает пресс-служба федеральной компании недвижимости «Этажи».

Период самоизоляции граждан в душных городских квартирах существенно подогрел спрос на загородные дома, причём это коснулось абсолютно всех сегментов, отмечают эксперты.

«Потенциальные покупатели рассматривают любые варианты, в зависимости от своих предпочтений и финансовых возможностей: кто-то рассматриваем таунхаусы, другие — бюджетные дачи вдали от города, третьи — подыскивают участок под строительство дома в коттеджной застройке. Спрос в 2020 году на загородную недвижимость в среднем на 25% выше аналогичных показателей прошлого года и, судя по нарастающей активности покупателей, это ещё далеко не предел», — сообщил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Более половины потенциальных покупателей загородной недвижимости в регионах России ищут дома в ценовом диапазоне от одного до трёх миллионов рублей.

«Мода на большие дома постепенно ушла в прошлое. Сейчас покупателей интересуют компактные комфортные дома площадью до 120 «квадратов», а на фоне активного развития дистанционной работы в период самоизоляции, люди готовы рассматривать вариант и в более широком радиусе от города, лишь бы там была стабильная связь и интернет», — отметил Антон Сауков.

По словам эксперта, большая часть потенциальных покупателей загородной недвижимости ищет «квартиру с собственным земельным участком», и главное требование — комфортные условия для проживания.

Не исключено, что тренд на покупку загородной недвижимости продолжит набирать обороты в ближайшие годы, ведь на фоне режима самоизоляции очень многие задумались о необходимости иметь свой собственный дом, который в сложные времена даёт больше свободы и личного пространства, а также обеспечивает безопасность за счёт отсутствия контакта в местах общего пользования в многоквартирных домах.