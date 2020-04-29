Москва, , 12:52 — REGNUM Ситуация с распространением в РФ коронавируса пока не позволяет говорить о том, что достигнуто плато, считает инфекционист Евгений Тимаков. Об этом он заявил 29 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«На данный момент процесс, к счастью, стабильный. Это очень неплохо. Я бы не говорил, что мы вышли на плато. Об этом пока рано говорить. Об этом можно будет говорить после майских праздников, когда действительно будет всё время стабильная ситуация. Нет данных мониторинга по загруженности здравоохранения. На данный момент здравоохранение работает на пределе. Первичное звено сейчас работает в огромнейшем напряжении. Работает в огромном напряжении «скорая». Работают в огромном напряжении врачи-терапевты. Кол-центры перегружены», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в период майских праздников жителям России следует продолжать строго соблюдать режим самоизоляции и максимально ограничить все контакты.

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