Москва, 29 апреля 2020, 12:52 — REGNUM Ситуация с распространением в РФ коронавируса пока не позволяет говорить о том, что достигнуто плато, считает инфекционист Евгений Тимаков. Об этом он заявил 29 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в период майских праздников жителям России следует продолжать строго соблюдать режим самоизоляции и максимально ограничить все контакты.
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